Румунія просить ЄС заборонити імпорт українських яєць та м'яса птиці

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт у країну продукції птахівництва з України. Каже, що зробив це на прохання румунських виробників.﻿﻿ З посиланням на румунське Міністерство сільського господарства, повідомляє Європейська правда.

Там зазначили, що Барбу вже підтримав пропозицію Болгарії на засіданні Ради Євросоюзу 23 вересня цього року заборонити імпорт яєць з України і вже звернувся до Єврокомісії з проханням захистити європейських фермерів від демпінгових цін, які практикує Україна.

"Існує необхідність втручання Європейської комісії щодо українського імпорту яєць та м'яса птиці, враховуючи, що наші фермери підпорядковуються певним умовам щодо птахівництва, які тягнуть за собою набагато вищі витрати, ніж у фермерів за межами Європейського Союзу" , – стверджує румунський міністр.

Він додав, що Бухарест очікує швидких рішень від Брюсселя, але в разі необхідності готовий застосувати механізм ліцензування імпорту, "який ми вже успішно застосували у випадку імпорту зернових, цукру та борошна".

Нагадаємо, що Європейський Союз зняв обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після повномасштабного військового вторгнення Росії.

Але під час останнього його продовження навесні 2024 року ЄС створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі, якщо вона загрожує європейським виробникам.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду.