США змогли заблокувати для українських військ дальні удари по Росії, скориставшись недосвідченістю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера﻿. Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначає видання, попередній британський уряд консерваторів передав Україні ракети "Storm Shadow", не питаючі дозволу у США. Хоча ці ракети обладнані американськими системами відстеження та наведення. Британські урядовці просто поставили Білий дім перед фактом передачі та дозволу на удари по окуповінй території України. В той же час уряд лейбориста Кіра Стармера попросив дозвіл у США на використання цих ракет, що дало Адміністрації Джо Байдена привід заблокувати використання ракет по цілях вглибині Росії.