Дальні удари по РФ були заблоковані через "незграбність" британського прем'єра - The Telegraph
США змогли заблокувати для українських військ дальні удари по Росії, скориставшись недосвідченістю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначає видання, попередній британський уряд консерваторів передав Україні ракети "Storm Shadow", не питаючі дозволу у США. Хоча ці ракети обладнані американськими системами відстеження та наведення. Британські урядовці просто поставили Білий дім перед фактом передачі та дозволу на удари по окуповінй території України. В той же час уряд лейбориста Кіра Стармера попросив дозвіл у США на використання цих ракет, що дало Адміністрації Джо Байдена привід заблокувати використання ракет по цілях вглибині Росії.
"Саме через некомпетентність самого Стармера у питанні "Storm Shadow" українці виявилися нездатними використовувати ракети… Завдяки очевидним недолікам Стармера як світового державного діяча, ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідало політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси ракет "Storm Shadow", але не можуть їх використовувати", — йдеться в матеріалі.