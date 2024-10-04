У Києві уламками "Шахеда" вибило вікно у багатоповерхівці – Кличко
Опівночі 4 жовтня у Дарницькому районі Києва через уламки "Шахеда" вибило вікно на восьмому поверсі багатоповерхівки. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.
За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.
Підрозділи прямують на місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
О 00:28 Кличко повідомив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.