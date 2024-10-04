У Києві уламками "Шахеда" вибило вікно у багатоповерхівці – Кличко

Опівночі 4 жовтня у Дарницькому районі Києва через уламки "Шахеда" вибило вікно на восьмому поверсі багатоповерхівки.﻿ Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

Підрозділи прямують на місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

О 00:28 Кличко повідомив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.