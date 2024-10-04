ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

Російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ і поточні російські наступальні операції на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російські наступальні дії на сході України, що розпочалися восени 2023 року, продовжують призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, ймовірно, і надалі будуть вислизати від російських сил.

Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою. Українські війська стикаються з серйозними оперативними викликами та обмеженнями, які надають російським військам можливості для досягнення тактично значущих успіхів.

Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти. ISW розрізняє тактичні успіхи, які мають значення на тактичному рівні війни в безпосередній близькості від місця бойових дій, та оперативні успіхи, які є важливими на оперативному рівні війни і впливають на великі ділянки всієї лінії фронту.

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар на заході Донецької області, і, ймовірно, цей населений пункт надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження їхніх оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) та ліквідацію широкого українського виступу на заході Донецької області.

"Захоплення російськими військами Вугледара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області, і російські війська, ймовірно, будуть намагатися досягти своїх оперативних цілей у цьому районі під час триваючої наступальної операції на заході Донецької області. Російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, такі як спроба захоплення Часів Яру або витіснення українських військ з лівого (східного) берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або досягають успіху вкрай повільно і на протязі тривалого періоду часу, відповідно.

Російські війська продовжують надавати пріоритет наступу на Покровськ, і оперативне значення захоплення міста, ймовірно, частково залежатиме від здатності російських військових використовувати його в більш широкому оперативному маневрі в Донецькій області".

Ключові висновки ISW за 3 жовтня: