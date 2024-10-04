Гарріс випереджає Трампа на 2% – нове опитування

Кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця Республіканської партії Дональда Трампа на 2 відсоткових пункти – відповідно до соцопитування, опублікованого в четвер, повідомляє Укрінформ.

Опитування NPR / PBS News / Marist показує, що загалом у країні за Гарріс віддали б голоси 50% потенційних виборців, за Трампа – 48%.

Майже 6 із 10 чоловіків, або 57%, підтримали б експрезидента, 41% – Гарріс. Водночас вона випереджає його серед жінок (58% проти 40%).

Близько 51% американців негативно ставляться до Трампа, близько 47% – до Гарріс.

Опитування проводилося з 27 вересня по 1 жовтня. Охоплено 1514 зареєстрованих виборців, похибка оцінюється в 3,5 відсоткового пункту.