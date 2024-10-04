Ізраїль знову вдарив по Лівану, намагаючись ліквідувати наступника Насралли – ЗМІ

Ізраїль у ніч із четверга на п’ятницю завдав одинадцять ударів по південному пункту угрупування "Хезболла" в Бейруті, метою якого був голова виконавчої ради угрупування "Хезболла" Хашем Сафіддін. Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльські джерела, повідомляє Укрінформ.

Видання зазначає, що Сафіддін вважається наступником ліквідованого минулого тижня ватажка "Хезболли" Хасана Насралли.

Офіційних коментарів з цього приводу ЦАХАЛ поки що не давав.

Нагадаємо, Ізраїль уранці в четвер завдав удару по центру Бейрута, влада Лівану повідомила про загибель щонайменше шістьох людей.

1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що більшість іранських ракет були перехоплені силами ППО.