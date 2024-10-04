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Росіяни 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є постраждалий

Росіяни 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є постраждалий
Фото: wikimedia.org

Уночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У результаті атаки постраждала одна людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

Зазначається, що місцева влада зафіксувала 28 вибухів:

  • Сумська громада: армія РФ атакувала територія, використовуючи БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух), внаслідок чого постраждала 1 цивільна особа.
  • Хотінська громада: зафіксовано три вибухи внаслідок пусків КАБ.
  • Білопільська громада: здійснено чотири пуски КАБ.
  • Шалигинська громада: ворог обстрілював з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
  • Глухівська громада: зафіксовано три вибухи через атаку КАБ.
  • Миколаївська громада: ворог завдав один пуск КАБ (1 вибух).

Передісторія:

3 жовтня російські військові атакували Сумську громаду безпілотником типу "Герань-2", у результаті чого постраждали 8 людей.

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