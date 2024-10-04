Росіяни 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є постраждалий

Уночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У результаті атаки постраждала одна людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

Зазначається, що місцева влада зафіксувала 28 вибухів:

Сумська громада: армія РФ атакувала територія, використовуючи БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух), внаслідок чого постраждала 1 цивільна особа.

Хотінська громада: зафіксовано три вибухи внаслідок пусків КАБ.

Білопільська громада: здійснено чотири пуски КАБ.

Шалигинська громада: ворог обстрілював з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано три вибухи через атаку КАБ.

Миколаївська громада: ворог завдав один пуск КАБ (1 вибух).

Передісторія:

3 жовтня російські військові атакували Сумську громаду безпілотником типу "Герань-2", у результаті чого постраждали 8 людей.