FT: Ізраїль не зможе власними силами знищити ядерні об'єкти Ірану

Відповідаючи на запитання, чи підтримає він ізраїльський удар по ядерних об'єктах Ірану, президент США Джо Байден однозначно відповів — "ні". Тим не менш, в Ізраїлі обговорюють, чи повинні ізраїльські військово-повітряні сили завдати такого удару у відповідь на шквал зі 180 балістичних ракет, які Тегеран випустив по Ізраїлю цього тижня, зазначає Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Але без підтримки США, на думку аналітиків, самостійний ізраїльський авіаудар по ядерних об'єктах Ірану був би дуже ризикованим і в кращому випадку лише відтермінував би розвиток його ядерної програми, а не знищив би її.

Чому ізраїльська операція буде складною?

Перша причина — відстань. Від Ізраїлю до головних ядерних баз Ірану більше тисячі кілометрів, і щоб дістатися до них, ізраїльським літакам доведеться перетинати повітряний простір Саудівської Аравії, Йорданії, Іраку, Сирії й, можливо, Туреччини.

Наступна причина — паливо. Згідно з доповіддю Дослідницької служби Конгресу США, польоти до цілей і назад повністю вичерпають можливості Ізраїлю з дозаправлення в повітрі і практично не залишать права на помилку.

Третя причина — іранська протиповітряна оборона. Головні ядерні об'єкти країни ретельно охороняються, і ізраїльські бомбардувальники повинні бути захищені винищувачами. Згідно з доповіддю Дослідницької служби Конгресу США, для цього знадобиться близько 100 літаків, що еквівалентно майже третині ізраїльських ВПС, які налічують 340 боєздатних літальних апаратів.

Чи існують альтернативи для Ізраїлю?

Ізраїльські літаки можуть вивести з ладу ядерні об'єкти, бомбардуючи їхні повітрозабірники та іншу допоміжну інфраструктуру. Це може порушити високий ступінь точності роботи центрифуг, які використовуються для збагачення урану, хоча і не знищить їх.

Ізраїль також може вдатися до саботажу. У 2010 році США та Ізраїль нібито зупинили ядерну програму Ірану за допомогою комп'ютерного вірусу Stuxnet. Але такі атаки не змогли зупинити її роботу на невизначений термін.

Зрештою, масштаб сили, необхідний для серйозної шкоди основним об'єктам Ірану, "вимагав би широкої підтримки США, якщо не прямої участі", пишуть аналітики Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень у своїй нещодавній статті. Але навіть це "не гарантує повного знищення".

Раніше кореспонденти газети The Wall Street Journal зазначили, що відповідь Ізраїлю Ірану не буде такою стриманою як раніше. Але Ізраїль, швидше за все, уникатиме ударів по цілях, які можуть спровокувати повномасштабну війну з Іраном, вважає Норман Рул, який з 2008 по 2017 рік обіймав посаду керівника американської розвідки по Ірану.