Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії РФ – джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки МОУ атакували кілька ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей в РФ. Про це розповів обізнаний співрозмовник у розвідці, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, внаслідок операції отримано дані до ресурсу okrug.ru, який є постачальником військового спорядження та уніформи для МО РФ (ВКС РФ, СВ РФ, ВМФ РФ).

Також кіберфахівці ГУР атакували ресурси vashhotel.ru і отримали доступ до даних користувачів - військовослужбовців РФ, які бронюють житло на території Росії.

Серед інших уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки.

Унаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором.

У ГУР зазначають, що всі вражені ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії РФ.