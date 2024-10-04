Жителів Івано-Франківської області попередили про можливі відключення світла 4 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення "Прикарпаттяобленерго" в Telegram.

Проблеми з електропостачанням у жителів Івано-Франківської області сьогодні можуть бути у період із 10:00 до 17:00. Це пов’язано із ремонтом високовольтних мереж. Енергетики попереджають, що надійність електропостачання у цей період може погіршитися, а якщо виникне позаштатна ситуація – можливе аварійне відключення світла.

Жителів Прикарпаття також попереджають про те, що у випадку оголошення повітряної тривоги в області, роботи на лінії електропередач припинять до того, поки енергетики не отримають повідомлення про відбій небезпеки.

Дізнатися про причини та період відключення електроенергії у регіоні жителі Прикарпаття можуть:

на стартовій сторінці сайту під кнопкою "Вимкнення"

у чат-боті Viber

у кол-центрі компанії за номером – 0 800 50 40 20

Ранiше повідомлялось, що у п'ятницю, 4 жовтня, в Україні не прогнозуються відключення світла за графіками. Однак українців закликають обмежити використання потужних електроприладів. Рекомендується користуватися ними в денний час – з 10:00 до 16:00.

Водночас вдень 4 жовтня ситуація в енергетиці погіршилися й "Укренерго" вимушено ввело графіки аварійних відключень. Повідомляється, що через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлені 528 населених пунктів. Внаслідок дронової атаки на енергооб'єкт у Сумській області частина регіону була знеструмлена. Енергопостачання вдалося відновити, проте щоб уникнути перевантаження основної мережі, о 10:25 у Сумській і Полтавській областях були запроваджені аварійні відключення.