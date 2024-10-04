Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Термін явки до ТЦК скоротили, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області", протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.

Порядок поштою

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив низку постанов, якими затверджуються порядки мобілізації у зв'язку з тим, що 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію.

Основною є постанова від 16 травня 2024 року №560.

Зокрема, уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі вручення повістки або надсилання повістки поштою. По суті, ніякого підтвердження отримання повістки поштою не потрібно.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є: