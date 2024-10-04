У Міноборони анонсували нові функції в застосунку для військових "Армія+"

У наступній версії застосунку "Армія+" з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Ліга.net.

За її словами, за майже два місяці роботи застосунку у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців, а понад 1000 військових формувань — організовували роботу з електронними рапортами. Лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Зареєстровані в "Армія+" військовослужбовці можуть:

подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів;

генерувати унікальний Армія ID;

проходити опитування.

Наразі ці функції доступні для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.

"У вересні в "Армія+" щодня авторизовувались близько 5000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв’язок — це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники й захисниці" , – сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що нещодавнє оновлення дало змогу військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок. У наступній версії "Армії+" з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік рапортів.

8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+", на ній Зеленський повідомив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи. У Міноборони повідомили, що в "Армія+" будуть доступні електронні рапорти, які матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові. Застосунок доступний в App Store та Google Play.