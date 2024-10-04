На атакованій нафтобазі у Воронезькій області розміщувалося 20 резервуарів з паливом - джерело

На нафтобазі у Воронезькій області РФ, ураженій українськими дронами 4 жовтня, розміщувалося 20 резервуарів з паливом, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в спецслужбах.

Як відомо, дрони СБУ разом із Силами оборони в ніч на п'ятницю відпрацювали по нафтобазі "Аннанефтепродукт" біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. За словами джерела УП, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

Наш співрозмовник зазначає, що в районі бази активно, але безуспішно працювала ворожа ППО. Місцеві мешканці писали про п’ять потужних прильотів дронів, після яких розпочалась сильна пожежа.

"Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах із ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі".