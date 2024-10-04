В Іспанії розбився винищувач F-18, льотчик загинув

Винищувач F/A-18 Hornet Військово-повітряних сил Іспанії зазнав авіакатастрофи. У результаті падіння літака загинув пілот, підполковник Пабло Естрада Мартін.﻿﻿ З посиланням на ABC, повідомляє Європейська правда.

Аварія винищувача сталась у п’ятницю, 4 жовтня, у провінції Теруель на сході Іспанії. Мартін, який має понад 1500 годин нальоту, не встиг катапультуватися з F/A-18 і загинув у результаті падіння.

Причини аварії наразі не встановлені.

В іспанських Військово-повітряних силах висловили співчуття рідним Пабло Естради Мартіна, зазначивши, що той лише нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Наразі Іспанія поступово відмовляється від експлуатації F/A-18, які перебувають на озброєнні з 1986 року, та працює над їхньою заміною на більш сучасні F-35.

Минулого місяця під час підготовки до авіашоу на авіабазі в центральній Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA, загинули два пілоти.

А в серпні в результаті аварії легкомоторного літака в муніципалітеті Кордова на півдні Іспанії загинула одна людина, іншу ушпиталили.