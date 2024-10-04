З'явилися знімки аеродрому Борисоглібськ після дронової атаки ЗСУ

Супутники зафіксували наслідки удару українських дронів по аеродрому Борисоглібська у Воронезькій області Росії в ніч на четвер, 3 жовтня. Знімки опублікував проект Радіо Свобода.

Видання уточнює, що супутникові знімки високого дозволу було зроблено у п'ятницю, 4 жовтня, через добу після української атаки на авіабазу.

На фото видно, що пожежа і не торкнулася літаків або будівель, але могла перекинутися на предмети (ймовірно, ящики або контейнери), складовані поруч із злітно-посадковою смугою. Журналісти пишуть, що їхній вміст невідомий, але на відео очевидців пожежі вторинної детонації не спостерігалося.

t.me/radiosvoboda

t.me/radiosvoboda