З'явиться "новий імпульс" для врегулювання війни з РФ після виборів США - Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишив свою посаду кілька днів тому, заявив, що після президентських виборів у США щодо врегулювання війни в Україні може зʼявитися нова пропозиція﻿. Про це він розповів Financial Times, повідомляє Ділова столиця.

"Після виборів [у США] з'явиться своєрідний новий імпульс, нова ініціатива, щоби спробувати домогтися певного руху. Але я не думаю, що це [означатиме] опустити руки і здатися" , — вважає політик.

За його словами, може йтися про способи спробувати отримати рух на полі бою "в поєднанні з рухом за столом переговорів".

"Україна все ще має вирішити [коли вести переговори]. Але нам потрібно створити умови, які дозволять їм сісти з росіянами й отримати щось прийнятне… де вони виживуть як незалежна нація" , — додав Столтенберг.

Він також укотре наголосив, що жалкує, що НАТО не надало більше військової підтримки Україні набагато раніше.