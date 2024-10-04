З'явиться "новий імпульс" для врегулювання війни з РФ після виборів у США - Столтенберг
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишив свою посаду кілька днів тому, заявив, що після президентських виборів у США щодо врегулювання війни в Україні може зʼявитися нова пропозиція. Про це він розповів Financial Times, повідомляє Ділова столиця.
"Після виборів [у США] з'явиться своєрідний новий імпульс, нова ініціатива, щоби спробувати домогтися певного руху. Але я не думаю, що це [означатиме] опустити руки і здатися", — вважає політик.
За його словами, може йтися про способи спробувати отримати рух на полі бою "в поєднанні з рухом за столом переговорів".
"Україна все ще має вирішити [коли вести переговори]. Але нам потрібно створити умови, які дозволять їм сісти з росіянами й отримати щось прийнятне… де вони виживуть як незалежна нація", — додав Столтенберг.
Він також укотре наголосив, що жалкує, що НАТО не надало більше військової підтримки Україні набагато раніше.
"Я думаю, що ми всі маємо визнати: нам слід було дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш просунуту зброю швидше після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності", — заявив ексгенсек.