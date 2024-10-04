Під Донецьком ракетним ударом знищено шістьох північнокорейських офіцерів - ЗМІ
Внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька 3 жовтня могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів. З посиланням на співрозмовника у Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляє Ліга.net.
За даними джерела, того дня Силам оборони вдалося ліквідувати 20 російських загарбників та шістьох офіцерів з Північної Кореї, які прибули на окуповану територію нібито для консультацій з росіянами.
Ще троє військових з КНДР були поранені.
Раніше у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам в Україну, стануть "гарматним м'ясом".