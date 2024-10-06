КМВА: ППО знищила всі безпілотники, які атакували Київ
ППО знищила всі російські БпЛА, виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.
Як зазначив Попко, на столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
"Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих".