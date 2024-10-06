Сили оборони відмінусували ще 1250 окупантів і 55 ворожих артсистем

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1250 окупантів і 55 ворожих артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали: