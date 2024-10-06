WP: На "Рамштайн" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу

Президент України Володимир Зеленський представить план перемоги на зустрічі контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". На цьому саміті, який пройде за участю президента США Джо Байдена, очікуються нові кроки в підтримці України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України.

Проте українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у США, які наближаються, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.

Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини. Однак Білий дім уникає рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

В умовах триваючих бойових дій і труднощів на фронті, українська громадська думка поступово змінюється. Хоча Київ не має наміру поступатися своїми територіями, все більше українців готові до тимчасових компромісів, якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників.

Росія повернула собі наступальну ініціативу на лінії фронту, а Україна поспішає поповнити свої поріділі ряди мобілізаційною кампанією. Несподіване транскордонне вторгнення України в Курську область Росії влітку стало для неї підйомом бойового духу всередині країни і заявою союзникам про те, що вона все ще здатна здобути перемогу на полі бою.

Однак цей наступ значною мірою застопорився, тоді як Україна продовжує втрачати позиції у своїх східних регіонах, включно з містом Вугледар, яке було захоплено тільки на цьому тижні.

Вступ України до НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні на початку липня Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу, однак цього не сталося. НАТО обмежилася заявою про те, що процес вступу України до Альянсу є незворотнім.

Віце-прем'єр та міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зазначила, що проти надання такого запрошення виступили Сполучені Штати та Німеччина.

При цьому днями Зеленський заявив, що основний фокус України наразі спрямований на отримання запрошення до НАТО.