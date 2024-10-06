ОВА: Під час ракетної атаки РФ на Одесу було пошкоджено корабель

Російські війська обстріляли Одесу дронами та балістикою у ніч проти 6 жовтня. Під час ракетної атаки було пошкоджено корабель, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Щодо ракетної атаки, то внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", - розповів він.

За словами ОВА, правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Атака РФ на Одесу

У ніч проти 6 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакували Одесу "Шахедами" та балістичними ракетами.

Зокрема, під час атаки дронів, в Одесі почалися пожежі на складах, спалахнули вантажівки. Одна людина була поранена.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окрім дронів РФ запустила на Одесу дві балістичні ракети, ймовірно, "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.