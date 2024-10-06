Трамп виступив на мітингу у Батлері, де на нього було скоєно замах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у суботу, 5 жовтня, виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, де у липні на нього було скоєно замах, на сцені його підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє The Guardian та CNN.

Під час заходу, трибуну Трампа оточувало захисне скло, чого не було на мітингу у липні .

У своїй промові Трамп кілька разів згадав липневий замах, заявивши, що ці події зробили його прихильників "сильнішими, гіршими, згуртованішими, рішучими і ближчими до перемоги, ніж будь-коли раніше".

За його словами, стрілець не потрапив до нього "з провидіння долі та милості божої".

Водночас Трамп натякнув на те, що стикається з "ворогом зсередини", більш небезпечним, ніж будь-який зовнішній супротивник.

"Протягом останніх восьми років ті, хто хоче перешкодити нам досягти цього майбутнього, обмовляли мене, оголошували мені імпічмент, висували звинувачення, намагалися викинути мене з виборчих бюлетенів, і хто знає, можливо, навіть намагалися вбити мене", – сказав він.

Під час мітингу до нього долучився Ілон Маск, який раніше заявляв про те, що "прийде підтримати" республіканця.

"Справжнє випробування чийогось характеру – це те, як він поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися по сходах, і інший, який після поранення бив кулаками! Бийся, бийся, бийся!", – заявив він під час виступу.

Також бізнесмен заявив, що демократи хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї", а також підкреслив, що Трамп має перемогти, "щоб зберегти Конституцію та демократію в Америці".

Як відомо, 13 липня стався замах на Трампа під час передвиборчого заходу у містечку Батлер.

Резонансна подія викликала у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

А співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей.

Вже 15 вересня у кампанії Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.