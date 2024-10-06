Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами
Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов був нагороджений прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем за внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни. Відзнаку було вручено за значні досягнення воєнної розвідки у протидії агресору, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить його допис в Telegram.
Буданов подякував Шмигалю та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР і підтримку спецслужби.
Він зазначив, що ця відзнака символізує важливість роботи кожного розвідника, які щодня працюють сміливо та наполегливо для захисту країни.
"Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", - зазначив він.
Буданов також підкреслив, що ГУР продовжує боротися за захист України та українського народу від російських окупантів і воєнних злочинців.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. У ході зустрічі обговорювалися плани та наміри російських військ на період до кінця 2024 року.
Крім того, 28 вересня Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області та разом з командирами провів планування операцій.
Також Буданов заявив про "кратне збільшення" наземних дронів на війні.