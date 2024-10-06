Наступного тижня стартує вручення Нобелівської премії: що відомо

Наступного тижня розпочнеться оголошення лауреатів Нобелівської премії 2024 року, які зробили внесок у поліпшення світу. Оголошення відбуватимуться з 7 по 14 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Найбільш обговорювана премія - премія миру, - яку буде вручено 11 жовтня. Однак передбачити вибір Норвезького Нобелівського комітету цього року вкрай складно.

Деякі експерти, як-от Ден Сміт, директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, висловлюють думку, що цьогоріч премію миру можуть не присудити, щоб звернути увагу на невдачі у вирішенні глобальних конфліктів.

Минулого року премія миру дісталася іранській правозахисниці Нарзес Мохаммаді, а цього року на премію претендують такі організації, як агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), палестинська група Al-Haq, ізраїльська організація B'Tselem, а також Міжнародний суд і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Кампанію із зупинки «роботів-вбивць» також розглядають як можливого кандидата на премію.

Графік оголошень Нобелівських премій:

Фізіологія та медицина – 7 жовтня, не раніше 12:30, Нобелівський форум, Сольна.

– 7 жовтня, не раніше 12:30, Нобелівський форум, Сольна. Фізика – 8 жовтня, не раніше 12.45, Шведська королівська академія наук, Стокгольм.

– 8 жовтня, не раніше 12.45, Шведська королівська академія наук, Стокгольм. Хімія – 9 жовтня, не раніше 12.45, Шведська королівська академія наук, Стокгольм.

– 9 жовтня, не раніше 12.45, Шведська королівська академія наук, Стокгольм. Література – 10 жовтня, не раніше 14.00, Шведська академія, Стокгольм.

– 10 жовтня, не раніше 14.00, Шведська академія, Стокгольм. Премія миру – 11 жовтня, 12:00, Норвезький Нобелівський комітет, Осло.

– 11 жовтня, 12:00, Норвезький Нобелівський комітет, Осло. Економіка – 14 жовтня, не раніше 12.45, Шведська королівська академія наук, Стокгольм.

Нобелівська премія миру - одна з найпрестижніших світових нагород, яку щорічно вручають за видатні досягнення в галузі зміцнення миру. Вона була заснована Альфредом Нобелем наприкінці XIX століття.

Цією премією нагороджуються як окремі особистості, так і організації, які зробили значний внесок у вирішення міжнародних конфліктів, просування прав людини, роззброєння та інші сфери, що сприяють встановленню миру.