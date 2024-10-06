ЗМІ: НАТО планує збільшити свої сили на 250 тисяч військовослужбовців

Кількість військових Альянсу зросте на 250 тисяч і становитиме 131 бригаду з приблизно по 5 тисяч солдатів у кожній, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Welt am Sonntag, посилаючись на ще не опубліковані плани, які стали відомі журналістам.

Загалом НАТО планує збільшити свої сили на 250 тисяч військовослужбовців.Нові вимоги були визначені головнокомандувачами НAТО – американським генералом Крістофером Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє.

Згідно з документами міністерства оборони Німеччини, навесні 2024 року країни НАТО досягли згоди щодо "мінімально необхідного потенціалу" для захисту від можливої агресії Росії.

Раніше вважалося достатнім мати 82 бойові бригади, але тепер Альянс планує збільшити їхню кількість до 131. Кожна бригада складатиметься з приблизно 5 тисяч солдатів. Також планується збільшення кількості бойових корпусів із 6 до 15, а штабів дивізій – із 24 до 38.

Крім збільшення чисельності військ, НAТО планує нарощувати запаси озброєнь, включаючи системи ППО, боєприпаси, високоточну зброю та засоби транспорту. Зокрема, кількість зенітних установок має зрости з 293 до 1 467 одиниць, серед яких такі системи, як Patriot, Iris-T SLM і Skyranger. Кількість гелікоптерів також збільшать – з 90 до 104 одиниць.

Ці вимоги стосуються всіх 32 країн-членів НАТО, і зобов’язання кожної країни будуть залежати від її економічних можливостей і чисельності населення.

Довідково. Об'єднані збройні сили НАТО - коаліційні збройні сили країн-учасниць Організації Північноатлантичного договору. Створені відповідно до рішення 5-ї сесії Північноатлантичної ради НАТО у вересні 1950 року з метою захисту від можливої агресії СРСР і країн новоствореної Організації Варшавського договору.