На фронті загинув зять Ірини Фаріон
Чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа загинув на війні з російськими загарбниками, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють донька Фаріон Софія Семчишин та лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook.
Пряма мова Семчишин:
"Горіть у пеклі, покидьки!
Василя Особу вбито!
Моя любов".
Тягнибок уточнив, що Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку.
Він захищав Україну у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".
Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 19 вересня Галицьким районним судом Львова підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.