На фронті загинув зять Ірини Фаріон

Чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа загинув на війні з російськими загарбниками, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють донька Фаріон Софія Семчишин та лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook.

Пряма мова Семчишин:

"Горіть у пеклі, покидьки!

Василя Особу вбито!

Моя любов".

Тягнибок уточнив, що Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку.

Він захищав Україну у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".

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