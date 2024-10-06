Цахал оголосив про проведення нової наземної операції на півночі Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила про проведення нової наземної операції, націленої на відновлення контролю над північчю сектору Гази і придушення бойовиків ХАМАС. Війська ЦАХАЛу оточили місто Джабалія, яке є одним із ключових опорних пунктів терористичного угруповання на півночі анклаву, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За повідомленнями військових, 401-ша і 460-та бронетанкові бригади 162-ї дивізії ЦАХАЛу провели операцію вночі, оточивши місто і отримавши розвіддані про бойовиків ХАМАС і їхню інфраструктуру.

Під час операції було завдано авіаударів і артилерійських обстрілів по десятках об'єктів угруповання, включно зі складами зброї та тунелями. Повідомляється про загибель кількох десятків бойовиків.

Операцію проводять на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, який почався рік тому. У рамках розширення наступу ізраїльські війська також почали евакуацію цивільного населення з північної частини Гази, пропонуючи безпечні коридори для виходу за двома маршрутами.

ЦАХАЛ підкреслює, що операція триватиме до повного знищення інфраструктури терору в регіоні.

Напад на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль, убивши понад тисячу осіб і взявши сотні в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти терористів у секторі Газа.

Пізніше ХАМАС звільнив близько 120 заручників в обмін на звільнення палестинських в'язнів. ООН підтвердила випадки сексуального насильства над жінками під час атаки.

ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США попередили, що перші роковини теракту і напруженість на Близькому Сході можуть призвести до нових актів насильства з боку екстремістів.