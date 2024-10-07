У Феодосії горить нафтобаза після удару безпілотників

За даними Telegram-каналу Astra, після атаки у Феодосії горить нафтобаза.﻿﻿ Про це заявив "радник" голови окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков, повідомляє Українська правда.

"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС" , – повідомив він.

Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Telegram-канал Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників.

Паблік додає, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.

Нафтобаза, що горить у Феодосії, – АТ "Морський нафтовий термінал" – найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом збили 21 український дрон.

Повідомляється, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.