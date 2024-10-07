У Феодосії горить нафтобаза після удару безпілотників
За даними Telegram-каналу Astra, після атаки у Феодосії горить нафтобаза. Про це заявив "радник" голови окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков, повідомляє Українська правда.
"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС", – повідомив він.
Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих нема.
Telegram-канал Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників.
Паблік додає, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.
Нафтобаза, що горить у Феодосії, – АТ "Морський нафтовий термінал" – найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.
Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.
Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом збили 21 український дрон.
Повідомляється, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.