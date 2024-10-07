Курс валют НБУ на 7 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 7 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 6 жовтня знизився на 3 коп. до 41.1859 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 45.4322 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 54.2315 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 48.3658 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.5302 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.185 900
|EUR
|Євро
|45.432 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.231 500
|CHF
|Швейцарський франк
|48.365 800
|PLN
|Польський злотий
|10.530 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.