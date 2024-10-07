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Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 7 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 жовтня знизився на 3 коп. до 41.1859 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 45.4322 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 54.2315 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 48.3658 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.5302 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.185 900 --0.0343
EUR Євро 45.432 200 --0.0914
GBP Фунт стерлінгів 54.231 500 +0.1753
CHF Швейцарський франк 48.365 800 --0.1371
PLN Польський злотий 10.530 200 --0.0429

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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