Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 7 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 6 жовтня знизився на 3 коп. до 41.1859 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 45.4322 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 54.2315 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 48.3658 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.5302 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.185 900 EUR Євро 45.432 200 GBP Фунт стерлінгів 54.231 500 CHF Швейцарський франк 48.365 800 PLN Польський злотий 10.530 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.