По всій Україні повітряна тривога: росіяни запустили "Кинджали"
Зранку 7 жовтня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Відомо про пуск ракети.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили також повідомили про пуски ракет у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька область) та Києва.
Новина оновлюється.