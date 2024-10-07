По всій Україні повітряна тривога: росіяни запустили "Кинджали"

Зранку 7 жовтня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Відомо про пуск ракети.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" , – йдеться у повідомленні.



Повітряні сили також повідомили про пуски ракет у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька область) та Києва.

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