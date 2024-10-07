Попередньо, усі "Кинджали" над Києвом збили – КМВА

За попередньою інформацією, протиповітряна оборона збила всі ракети "Кинджал", які росіяни запустили на Київ.

Про це повідомляє﻿ Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювала ППО.

"За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах" , – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз, у Києві без руйнувань та постраждалих. Дані уточнюються.