У Флориді очікують сильний ураган, можуть евакуювати 6 млн людей

В американському штаті Флорида, де чекають на сильний ураган цього тижня, готуються до ймовірної евакуації 6 млн людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Politico.

Наразі екстрені служби усувають наслідки негоди, що накрила Флориду 10 днів тому, і готуються до наступного стихійного лиха: до середини тижня з Мексиканської затоки до США наблизиться тропічний шторм "Мілтон", який перетвориться на ураган і може призвести до затоплення прибережних районів.

Директор Департаменту з надзвичайних ситуацій Флориди Кевін Гатрі спрогнозував можливу евакуацію 6 млн людей найближчими днями.

Відтак, "Мілтон" може стати другим ураганом, що накриє Флориду менш як за два тижні. Його попередник "Гелен", що налетів на узбережжя зі швидкістю 225 км на годину, завдавши шкоди штатам Джорджія, Північна Кароліна, Теннессі та Вірджинія.

Як повiдомлялось, внаслідок урагану "Гелен" загинули понад 200 людей.