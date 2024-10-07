Північна Корея пригрозила НАТО "трагічними наслідками" за критику її співпраці з РФ

Пхеньян засуджує критичні заяви Північноатлантичного альянсу стосовно військового співробітництва між КНДР і Росією та попереджає, що у разі продовження ворожих стосовно країни заяв Альянс може зіткнутися з трагічними наслідками. Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, повідомляє Укрінформ.

"Заява (із критикою співпраці КНДР та Росії – ред.), приурочена до візиту нового генерального секретаря НАТО в Україну, чітко свідчить про те, що Альянс збирається вийти на першу лінію протистояння з КНДР" , - цитує KCNA неназваного речника зовнішньополітичного відомства.

Пхеньян обурило засудження Альянсом Північної Кореї та Ірану за їх пряму військову підтримку Москви, що допомагає Росії продовжувати агресивну війну проти України.

"МЗС КНДР висловлює глибокий жаль у зв’язку з тим, що НАТО зводить наклепи на законну співпрацю між незалежними суверенними країнами, спотворюючи суть української кризи (так у КНДР називають російську агресію проти України – ред.) і рішуче засуджує та відкидає подібні звинувачення" , - ідеться в заяві.

У документі повторюється теза російської пропаганди про провину НАТО у розпалюванні війни і зазначається, що Альянс "протягує свої щупальця" до Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону, намагаючись знайти виправдання свого існування після завершення "холодної війни".