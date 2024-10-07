Очільниця МЗС Німеччини не проти дозволу для України на удари вглиб РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не проти, щоб Україна у майбутньому завдавала ударів вглиб території РФ з метою самооборони. Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

Водночас Бербок додала, що не хотіла б публічно обговорювати, наскільки глибоко по російській території зможе бити Україна.

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власну територію вже атакують.

"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти" , – зазначила вона.

Бербок підкреслила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

"Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики не повинні бути знищені. Питання в тому, наскільки далеко це зайде" , – додала вона.

Бербок застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "десять, сорок або двісті кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду.