КНДР вкотре запустила сміттєві кулі в Південну Корею

Північна Корея знову запустила "сміттєві кулі" в бік Південної Кореї, через три дні після аналогічного кроку минулого тижня, повідомляє Укрінформ.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що повітряні кулі летіли в напрямку північної провінції Кьонгі та інших частин регіону Сеула.

З кінця травня Північна Корея за 25 разів відправила понад 5 000 повітряних куль зі сміттям через кордон до Південної Кореї.

Збройні сили Південної Кореї пообіцяли вжити "суворих" воєнних заходів, якщо Північна Корея "перетне межу" своєю поточною кампанією зі сміттєвих куль або завдасть серйозної шкоди південнокорейському народу.

У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щоденно вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці вздовж кордону.

При цьому військові утримуються від прямого збивання повітряних куль, посилаючись на занепокоєння питанням безпеки для громадян.

Нагадаємо, минулої п’ятниці Північна Корея запустила у бік Республіки Корея близько 320 повітряних куль зі сміттям. Це був другий запуск повітряних об’єктів за тиждень.