У головного підрядника "Великого будівництва" провели обшуки

У п'ятницю, 4 жовтня, Національна поліція провела масштабні обшуки в компанії "Автомагістраль-Південь". Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

Слідчі дії проводило Головне слідче управління Національної поліції разом із Департаментом стратегічних розслідувань в офісних приміщеннях, квартирах працівників компанії, приватних автомобілях.

"Як з’ясувалось, провадження пов’язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro" , – йдеться в повідомленні.

Компанія наголосила, що жодних претензій до якості та вартості її робіт не висували.

Автомагістраль-Південь незадоволена тим, як саме проводилися обшуки (вона називає їх "маски-шоу" і "ганебною атакою"), і збирається скаржитися до Офісу генерального прокурора і Ради бізнес-омбудсмена.

Зазначимо, до 2022 року "Автомагістраль-Південь" була головним дорожнім підрядником програми "Велике будівництво".

Під час повномасштабної війни вона продовжила отримувати великі контракти, зокрема на будівництво водогону Інгулець – Кривий Ріг. У вересні 2024 року компанія виграла багатомільйонний тендер на ремонт аварійного мосту біля станції метро "Дарниця" у Києві.