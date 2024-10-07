Ексголові Конституційного суду Тупицькому повідомили про підозру за втечу з України

На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову Конституйційного суду України, повідомляє Лівий берег.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, до складу групи входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Серед осіб, які скористалися протиправною послугою є і колишній Голова Конституційного Суду України. Імовірно, йдеться про колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю. При цьому поліцейський інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення.

Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі. А прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України.

Також в рамках цього кримінального провадження колишньому Голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч. 2 ст. 332 КК України).

Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів з-поміж співробітників правоохоронних органів.

У вересні 2022 року "Українська правда" писала про те, що ексголова КС Тупицький виїхав за кордон в чужому авто з водієм із подвійним громадянством.