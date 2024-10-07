У матері депутата Київради конфіскують Range Rover – прокуратура

Київська міська прокуратура довела у суді, що депутат Київради вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією, – тепер у його матері конфіскують автомобіль Range Rover, повідомляє Українська правда.

"Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport 2020 року випуску за 65 тисяч гривень.

При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції" , – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі традиційно не називають імені порушника, але, за даними джерел УП, йдеться про депутата від партії "УДАР Віталія Кличка" Ігоря Опадчого.

Шевченківський райсуд визнав депутата винним у вчиненні адмінпорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та наклав на нього штраф у розмірі 2 550 гривень з конфіскацією подарунка – Range Rover Sport.

У прокуратур додали, що Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.