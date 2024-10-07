Боррель: Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу

Війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє 20 хвилин.

"Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед, самі українці. Але головне - як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться через два тижні, і Путін досягне своїх цілей", - зазначив він.

Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, щоб у майбутньому переговори відбувалися на умовах, які забезпечують суверенітет і територіальну цілісність країни, що також важливо для безпеки Європи.

План перемоги України

Україна нещодавно завершила роботу над планом перемоги, який президент Володимир Зеленський представив під час свого візиту до США. Цей план було обговорено з президентом США Джо Байденом, а також кандидатами на посаду президента Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Повного змісту плану поки що не розкрито, проте керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ініціатива буде представлена широкій українській громадськості.

У Держдепартаменті США прокоментували план, назвавши його продуктивним і підтвердивши, що обговорення з цього питання триватимуть.