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Україна буде видавати гранти на будівництво порохових заводів

Україна буде видавати гранти на будівництво порохових заводів
Фото: kmu.gov.ua

Україна зробила дерегуляцію ринку вибухових речовин і готується видавати гранти на порохові заводи. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley.

"Сума інвестицій на проєкти Brave1 збільшилась. У цьому році ми почали видавати гранти на ракети. В наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. І тому я закликаю інвесторів, бізнес, щоб ви про це думали", – сказав Федоров під час свого виступу. 

За його словами, держава зробила дерегуляцію ринку пороху та вибухових речовин та зробила можливість маскувати заводи через треті компанії. 

Раніше повідомляли, що в Україні дозрів бавовник, що призначений для виробництва пороху. 

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