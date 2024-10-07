WSJ: Обміняний РФ Віктор Бут продає зброю хуситам

Віктор Бут, російський торговець зброєю, засуджений у США на 25 років ув'язнення, якого у 2022 році Росія обміняла на американську баскетболістку Брітні Грайнер, виступає посередником у продажу озброєння єменським хуситам. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Лівий берег.

57-річний Бут впродовж десятиріч продавав зброю радянського виробництва в Африці, Південній Америці та на Близькому Сході. У 2008 році його заарештували у Таїланді за поданням прокуратури США. За постачання зброї у “гарячі точки” у 2001 та 2004 роках Рада Безпеки ООН наклала санкції його підприємства та заморозила його банківські рахунки у різних країнах. Бут також став прототипом головного героя фільму “Збройний барон”, якого зіграв Ніколас Кейдж.

У 2012 році суд у США визнав його винним у незаконних поставках зброї та фінансових махінаціях, вирок - 25 років ув'язнення. У 2022 році США погодилися віддати Бута Росії в обмін на баскетболістку Брітні Грайнер, яка була затримана у РФ за перевезення наркотиків.

За інформацією WSJ, коли в серпні 2024 року емісари хуситів поїхали до Москви, щоб домовитися про закупівлю автоматичної зброї на 10 мільйонів доларів, перемовини з ними вів саме Віктор Бут. Йшлося про автомати АК-74, але під час поїздки представники хуситів також обговорили купівлю інших засобів, зокрема, ПТРК “Корнет” і зенітного озброєння.

Поставки можуть початися вже в жовтні в порт Ходейда під прикриттям поставок продовольства.