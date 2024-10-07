Фіцо: Словаччина підтримує вступ України до ЄС, але не в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримує вступ України до ЄС, але водночас негативно ставиться до членства Києва у НАТО, повідомляє Суспільне.

Про це він сказав під час зустрічі з Денисом Шмигалем в Ужгороді.

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас" , – заявив Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні:

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими... Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху".

Нагадаємо, Шмигаль та Фіцо сьогодні проводять другі міжурядові консультації в Ужгороді.