Байден і Гарріс у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль закликали до перемир'я

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс закликали до припинення вогню і звільнення заручників в Газі, зважаючи на першу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми не припинимо працювати над досягненням угоди про припинення вогню в Газі, яка поверне заручників додому, дозволить збільшити гуманітарну допомогу для полегшення страждань на місцях, гарантуватиме безпеку Ізраїлю і покладе край цій війні. І ізраїльтяни, і палестинці заслуговують на життя в безпеці, гідності та мирі" , — написав Байден у письмовій заяві.

Обидва лідери підтвердили, що США підтримують право Ізраїлю на самозахист перед обличчям нападів з боку Ірану.

Раніше військові Ізраїлю заявили, що вони атакували понад 40 тисяч цілей в Секторі Гази за рік війни з ХАМАСом. Згідно з даними військових Ізраїлю, з початку війни з території Гази по Ізраїлю було випущено 13200 ракет. Ще 12400 були випущені з Лівану, 60 — з Сирії, 180 — з Ємену і 400 — з Ірану.