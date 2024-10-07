ГУР вивело з ладу військовий корабель РФ у Балтійську

Внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони виведено з ладу тральщик "Олександр Обухов" Балтійського флоту Росії. Судно потребує капітального ремонту.

Про це йдеться﻿ в повідомленні ГУР.

"Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень ― через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "Обухов" захлинувся.

Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний" , – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що виведений з ладу ворожий корабель у липні проходив ремонтні роботи у Санкт-Петербурзі.

"Обухов" – це другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року. У квітні 2024-го внаслідок операції ГУР МО України було виведено з ладу ракетний катер "Серпухов".