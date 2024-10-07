Україна та Словаччина планують запустити потяг Київ-Братислава з продовженням до Відня

Україна і Словаччина мають плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

Шмигаль нагадав, що під час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ – Кошице, що було ініціативою Словаччини.

"Плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ – Братислава з продовженням до Відня, з пересадкою на станції Чоп", – повідомив прем’єр.

Він додав, що обговорюють також розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Черна-над-Тисою.