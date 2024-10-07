Украина договорилась со Словакией создать восточноевропейский энергетический хаб

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу. З посиланням на Кабмін, повідомляє Укрінформ.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на брифінгу за результатами других міжурядових консультацій.

"Ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, а й безпеку всього східноєвропейського регіону" , - сказав він.

Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна та Словаччина також реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". За його словами, до кінця 2028 року сторони завершать цей проєкт.

"У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав" , - підкреслив Шмигаль.

Водночас він зауважив, що Україна вдячна Словаччині за енергетичну підтримку.