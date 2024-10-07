У Норвегії пропонують збільшити програму підтримки України до $12,7 млрд

Уряд Норвегії пропонує збільшити загальний обсяг фінансування Програми підтримки Нансена для України до 135 млрд норвезьких крон (12,7 млрд дол.) і продовжити її ще на три роки – до 2030 року.﻿ Про це йдеться у пресрелізі уряду, повідомляє Укрінформ.

«Норвегія рішуче підтримує Україну. Україна має величезну потребу як у військовій, так і в цивільній підтримці у своїй боротьбі проти агресії Росії. Ми збільшуємо асигнування на 2024 рік до загальної суми 27 млрд норвезьких крон (2,5 млрд дол. – ред.). Водночас ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки та збільшуємо загальну структуру фінансування з 75 млрд до 135 млрд норвезьких крон. Здатність України захищати себе є важливою для українського народу, а також для забезпечення безпеки Європи» , – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що уряд проінформував парламент Норвегії про масштаби та цілі цієї підтримки, а також про зусилля щодо подальшого розвитку Програми підтримки, щоб забезпечити її адаптацію до потреб України, на основі інформації, отриманої від усіх політичних партій.

Зараз уряд пропонує збільшити загальну структуру фінансування Програми підтримки Нансена для України з 75 млрд норвезьких крон до щонайменше 135 млрд норвезьких крон і продовжити дію програми до 2030 року.

«Україна потребує широкої підтримки, щоб продовжувати протистояти загарбницькій війні Росії. Уряд Норвегії збільшив асигнування на військову підтримку на 2,5 млрд норвезьких крон у перший рік Програми підтримки, а цього року ми збільшили внески ще більше. Вкрай важливо, щоб заходи, які ми впроваджуємо, адекватно відображали потреби України та були узгоджені з іншою міжнародною військовою підтримкою, яка надається Україні» , — сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що уряд запропонував збільшити асигнування Україні ще на 5 млрд норвезьких крон у 2024 році, довівши загальний внесок Норвегії до 27 млрд норвезьких крон.

Нова пропозиція означає, що цивільна підтримка буде збільшена до 10 млрд норвезьких крон, а військова — до 17 млрд норвезьких крон.

Більша військова підтримка дасть змогу Україні посилити протиповітряну оборону та закупити інше важливе обладнання. Цивільна ж підтримка України допомагає підтримувати роботу важливих для держави функцій, поки країна захищається від агресії Росії.

Норвегія також надає кошти на ремонт та інвестиції в енергетичну інфраструктуру, яка була зруйнована російськими атаками.

Варто зазначити, що пропозицію уряду тепер має схвалити парламент.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, для того, щоб провести збільшений пакет допомоги через парламент, уряд лівоцентристської меншості Стьоре потребуватиме підтримки опозиції, яка значною мірою підтримала збільшення допомоги Україні.

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 рр. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України. У 2023 році було розподілено приблизно 19,9 млрд норвезьких крон із програми підтримки Нансена: 8,9 млрд — цивільної та гуманітарної підтримки та 11 млрд — військової підтримки.