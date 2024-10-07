У Раді пропонують виключити Дмитрука та Одарченка зі складу комітетів

У понеділок, 7 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували постанову про виключення депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів. Про це йдеться у проекті постанови, опублікованому на сайті Верховної Ради, повідомляє Новое время.

Так, Одарченка хочуть виключити зі складу антикорупційного комітету. Дмитрука планують виключити зі складу правоохоронного комітету.

Згідно з документом, автором постанови став голова Слуги народу Давид Арахамія.

7 жовтня нардеп-утікач Дмитрук узяв участь в онлайн-голосуванні на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності.