Окупанти дистанційно мінують територію Херсона "пелюстками"
Росіяни почали дистанційно мінувати територію Херсона протипіхотними мінами-"пелюстками". Впродовж 7 жовтня зафіксовано кілька випадків дистанційного мінування Дніпровського району. З посиланням на очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, повідомляє Лівий берег.
"Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки", — ідеться в повідомленні Мрочка.
Очільник МВА застерігає, що наближатися до цієї протипіхотної міни дуже небезпечно. Пристрій має невеликий розмір – приблизно з долоню, і може бути зеленого або коричневого кольору. "Пелюсток" здатен вибухнути як при дотику, так і самостійно.
"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", — наголошує голова Херсонської МВА.