Окупанти дистанційно мінують територію Херсона "пелюстками"

Росіяни почали дистанційно мінувати територію Херсона протипіхотними мінами-"пелюстками". Впродовж 7 жовтня зафіксовано кілька випадків дистанційного мінування Дніпровського району.﻿ З посиланням на очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, повідомляє Лівий берег.

"Увага! За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки" , — ідеться в повідомленні Мрочка.

Очільник МВА застерігає, що наближатися до цієї протипіхотної міни дуже небезпечно. Пристрій має невеликий розмір – приблизно з долоню, і може бути зеленого або коричневого кольору. "Пелюсток" здатен вибухнути як при дотику, так і самостійно.